Fear a' fàgail àrd-dhreuchd aig Bòrd na Gàidhlig

Tha fear a bha ann an àrd-dhreuchd aig Bòrd na Gàidhlig air an obair sin fhàgail.

Bha Alasdair MacFhionghain ag obair dhan Bhòrd mar Cheannard nan Seirbheisean Corporra.

Thuirt tè-labhairt bhon bhuidhinn gu bheil iad a' toirt taing do Mhgr MacFhionghain airson nan naoi bliadhna de sheirbheis a thug e do Bhòrd na Gàidhlig, 's gu bheil iad a' guidhe gach soirbheas dha.

Dh'innis iad gu bheil iad a' dèanamh ath-sgrùdaidh air na seirbheisean corporra - a rèir a' phrògraim de dh'atharrachaidhean a tha a' bhuidheann a' cur an gnìomh aig an àm seo.

San Dùbhlachd, thog Àrd-Neach-sgrùdaidh na h-Alba dragh mu dhèidhinn dòighean-obrach Bhòrd na Gàidhlig.

A rèir an sgrùdaidh, bha laigsean bunaiteach anns an dòigh san robh am Bòrd air a riaghladh agus ga stiùireadh.