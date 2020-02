An Talla Solais a' lorg dachaidh ùr

Tha dragh ann an Ulapul nach bi àite taisbeanaidh aca leis gu bheil an ùine a tha aig a' bhuidhean chathrantais, An Talla Solais, far a bheil iad an dràsta a tighinn gu crìoch.

Tha a' bhuidheann chathrannais a' cur air dòigh taisbeanaidhean-ealain agus tachartasan dhan coimhearsnachd.

Chaidh beachdan muinntir a' bhaile a thrusadh an t-seachdain seo feuch dè mar a bu chòir a dhol air aghaidh mar a tha Fionnlagh Cunniffee a-nise ag aithris..