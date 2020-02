Corona-Bhìoras

Tha ochd cùisean dearbhte a-niste den Chorona-Bhìoras ann am Breatainn, le ceithir cùisean ùra a' tighinn am follais air an deireadh-sheachdain. Thug an Riaghaltas tuilleadh chumhachdan do dh'oifigich ann an Sasainn daoine a chumail air leth ann an iomallachd ma tha coltas idir ann gu bheil Corona-Bhìoras orra. Thuirt an Riaghaltas gu bheil an galar a-niste na chunnart mòr do shlàinte a' phobaill. Tha e coltach gun do ghabh oifigich an ceum seo an dèidh mar a dh'fheuch aon de na Breatannaich a thill à Sìona ri choiseachd a-mach à ionad sa bheil iad anns an Wirral.

Stoirm

Tha Oifis na Sìde ag ràdh gun do rinn gèile is frasan sneachda cùisean doirbh do mhòran an Alba an-diugh. Tha sneachda a' laighe mar thà air rathaidean air talamh àrd 's tha a' ghaoth a' cur maill air seirbheisean aiseig. Tha Rabhadh Buidhe aig Oifis na Sìde dhan mhòr-chuid de dh'Alba. 'S tha coltas ann gum faodadh dealanaich seirbheisean dealain a bhriseadh. Ann an Sasainn tha dragh ann mu thuiltean ann an sgìrean mar thaobh siar Yorkshire ann am bailtean beaga air an do rinn tuiltean sgrios bho chionn ceithir bliadhna. Tha rabhaidhean air feadh Shasainn mu thuilleadh uisge trom.

Èirinn

Thuirt ceann-suidhe Sinn Féin, Mary-Lou McDonald, gur e crith-thalmhainn a th' anns an dòigh anns an d' fhuair am pàrtaidh aice barrachd bhòtaichean na an dà phrìomh phàrtaidh eile, Fine Gael agus Fianna Fáil, ann an taghadh na h-Èireann. Tòisichidh còmhraidhean a-niste mu cho-bhanntachd riaghlaidh a stèidheachadh, ged a leig ceannardan an dà phàrtaidh eile fhaicinn nach eil iad airson riaghaltas a stèidheachadh le Sinn Féin.

Astràilia

Tha rabhadh ann mu fhìor dhroch shìde ann an New South Wales an Astràilia, 's an t-uisge as truime ann an 30 bliadhna air a bhith a' tuiteam air Sydney. Chaidh cobhair a dhèanamh air còrr is 200 neach a bha glacte le tuiltean. Chuir na tuiltean às dhan dealan ann am mòran sgìrean, ged a chuir iad às cuideachd do theineachan a tha fhathast a' losgadh air iomall nam bailtean.

Bàs Dhàibheir

Thèid aithisg gu Neach-Casaid a' Chrùin mu bhàs dhàibheir faisg air an Òban sa mhadainn an-dè. Bha an duine, a bha 50 bliadhna de dh'aois, ann am buidhinn a bha a' dàibheadh ann an Caolas Chearrara nuair a chaidh fios air na seirbheisean èiginn mu 10:40m. Thuirt Poilis Alba nach eil dad amharasach mu na thachair.