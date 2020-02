Ceathrar shreapadairean air an toirt far Bheinn Nibheis

Image copyright PetraKosonen

Bha 22 ball de Sgioba Teasargain Bheanntan Loch Abair a-muigh feasgar Diluain ann an sìde uabhasaich airson cobhar a dhèanamh air ceathrar shreapadairean a chaidh a ghlacadh ann an stoirm agus cathadh sneachda faisg air mullach Bheinn Nibheis.

Chaidh aig an sgioba air lorg fhaighinn air na sreapadairean agus an toirt sìos far na beinne.

Bha fuachd na gaoithe a' fàgail gun robh e a' faireachdan mar - 20C fo ìre reothaidh.

Bha heileacoptair nam Maor-Cladaich a' cumail taic ris an sgioba air talamh, ged a bha an aimsir a' toirt buaidh orrasan cuideachd.