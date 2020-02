Deasbad mu bhuaidh atharrachadh nan gleocaichean tron bhliadhna

Image copyright Getty Images Image caption Aig an ire-sa, fo reachdas an EU, bidh na dùthchannan uile sa bhuidhinn a' gluasad uair a thìde air adhart sa Mhàrt, agus uair a thìde air ais san Dàmhair.

Foillsichidh Comataidh bho Thaigh nam Morairean aithisg Dimàirt 's iad airson 's gun tèid co-chomhairleachadh farsaing a chumail air buaidh na h-eaconomaidh, sàbhailteachd rathaidean agus sàbhailteachd adhair ma thèid cur às do bhith a' cur nan gleocaichean air ais agus air adhart tron bhliadhna.

Tha Coimisean na h-Eòrpa a' moladh a leithid a dhèanamh agus tha dragh ann gum biodh droch bhuaidh ann an Èirinn a Tuath mura cùm an sgìre ri gleocaichean an EU.

Air an làimh eile ge-tà, ma thèid cur às dha, tha dùil gun toir sin droch bhuaidh air Alba agus ceann a Tuath Shasainn, leis gur ann nas fhaide a bhios na maidnean dòrcha geamhraidh aca.

Bhòt a' Phàrlamaid Eòrpach an-uiridh airson taic a chur ris a' mholadh gus cur às do na cleachdaidhean airson na gleocaidhean atharrachadh dà thuras sa bhliadhna.

Reachdas

Aig an ire-sa, fo reachdas an EU, bidh na dùthchannan uile sa bhuidhinn a' gluasad uair a thìde air adhart sa Mhàrt, agus uair a thìde air ais san Dàmhair.

Ach ma thèid gabhail ris a' mholadh, dh'fhaodadh dùthchannan an EU a bhith dà uair a thìde air thoiseach tron t-samhradh.

Agus fon Aonta Bhrexit aig a' Phrìomhaire Boris Johnson, tha Taigh nam Morairean air rabhadh a thoirt gum faodadh Èirinn a Tuath a bhith ceangailte ri gleocaichean an EU.

Bhiodh sin a' ciallachadh gum biodh daoine ann an Èirinn a Tuath uair a thìde air thoiseach air a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte airson sia mìosan gach bliadhna.

Càineadh

Tha a' bhuidheann thar-phàrtaidh anns na Morairean ag iarraidh air Riaghaltas Westminster sùil a thoirt air an t-suidheachadh cho luath 's a ghabhas.

Rinn iad cuideachd càineadh air ministearan leis nach eil iad air a dhol an sàs ann an doimhneachd air cuspair a dh'fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air an Rìoghachd Aonaichte.

Thug iad rabhadh cuideachd, ma thèid gabhail ris na molaidhean aig an EU ann am Breatainn gum faodadh sin buaidh nas motha a thoirt air Alba agus Ceann a Tuath Shasainn.

Sàbhailteachd

Bhiodh an gluasad sin a' ciallachadh gum maireadh e dorcha 'son ùine nas fhaide tron mhadainn anns na sgìrean sin.

Agus tha dragh air a' bhuidhinn thar-phàrtaidh gum faodadh sin buaidh a thoirt air sàbhailteachd air na rathaidean agus air sàbhailteach adhair.

Tha an aithisg ag iarraidh air an Riaghaltas co-chomhairleachadh farsaing a chur air dòigh 'son beachdachadh air a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aige seo air an dùthaich ar fad.