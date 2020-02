Bàrd a' Bhoth Mhoireil

Image copyright James Glossip

Tha fear de na taighean-òsta as aithniche ann an Dùn Èideann air ceum rudeigin iongantach a ghabhail agus bàrd Gàidhlig fhasdadh.

Chaidh Marcas Mac an Tuairneir ainmeachadh mar 'Bhàrd air mhuinntireas' aig Taigh-òsta a' Bhoth Mhoireil ann an Dùn Èideann.

Bidh Mgr Mac an Tuairneir ag obair còmhla ri aoighean gus bàrdachd a chruthachadh a' comharrachadh bainnsean, cinn-bliadhna agus tachartasan sònraichte eile.

"Bha mi toilichte bhith gabhail ris a' chothrom o chionn 's gun robh mi a' faicinn gun robh e car eadar-dhealaichte," thuirt e.

"Is dòchas gun cuireadh e ìmpidh air buidhnean eile anns an roinn mhalairteach a bhith ag obair leis na h-eilean anns an dòigh a tha seo."

Tha e air toiseachadh bhith ri bàrdachd airson na taighe-òsta mar-thà.

"Tha mi air dàn a sgrìobhadh gus fàilte a chur air daoine a bhios a' tighinn chun taigh-òsta.

"Agus cuideachd sgrìobh mi rudeigin eile mu dhèidhinn an talla dannsaidh Walter Scott, rudeigin a tha beagan romansach."

Sgrìobh Mgr Mac an Tuairneir dà chruinneachadh bàrdachd gu ruige seo "Deò" agus "Lus na Tùise" agus choisinn e duais bàrdachd Gàidhlig Baile na h-Ùige ann an 2017.