Tha bliadhna dheuchainneach ro iasgairean nan Eilean Siar, le margaidh na crùbaige is mhaoraich ann an Sìona a' crìonadh, an dà chuid ri linn riaghailtean bìdhe agus a' Chorona-bhìorais.

Tha an corona-bhìoras a' ciallachadh gu bheil malairt ann a bhith a' reic bìdh a tha fhathast beò, mar mhaorach, air a casg an dràsta.

Seo Ruaraidh Rothach.