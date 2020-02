Ceist mu fhoghlam an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich

Image copyright Getty Images

Tha ceist air nochdadh mu fhoghlam sgoile ann an Ceann a Tuath an Eilein Sgitheanaich.

Tha seo a' tighinn agus an ceannard a tha os cionn Bun-sgoil Stafainn agus Bun-sgoil Chille Mhoire agus Manaidsear Foghlaim an eilein aig Comhairle na Gàidhealtachd gu bhith a fàgail an dreuchdan.

Tha coltas ann gu bheil còrr air grunn sgoilearan air Bun-sgoil Chille Mhoire fhàgail sna beagan mhìosan mu dheireadh, agus pàrantan air roghnachadh an cuid chloinne a chuir a Phort Rìgh.

Dh'iarr sinn beachd bho Chomhairle na Gàidhealtachd ach chan eil iad air sgath a ràdh thuige seo.