Fàs seasmhach ga lorg do ghnìomhachas a' bhradain

Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, gun tèid obrachadh còmhla ri gnìomhachas a' bhradain an seo an Alba gus fàs seasmhach a thoirt air.

Tha seo a' tighinn agus dragh ann mun ùine ri thighinn, a dh'aindeoin 's gur i an-uiridh a' bhliadhna bu shoirbheachaile dhaibh a thaobh a bhith gan reic thall-thairis.

Reic tuathanasan-bradain na h-Alba, luach £618m de dh'iasg ri dùthchannan cèin an uiridh.

An Fhraing

Chaidh còrr air an dàrna leth dhe a reic ri dùthchannan an Aonaidh Eòrpaich, leis an Fhraing a' ceannachd a' mhòr chuid dhe.

B' e na Stàitean Aonaichte an dàrna margaid bu mhotha, agus an uair sin Sìona.

Ach, le Brexit a-nis cinnteach, tha eagal air a' ghnìomhachas gum feum iad suas ri £8m anns a' bhliadhna a chosg air pàipearan teisteanais airson a bhith a' reic ri margaid an Aonaidh Eòrpaich, agus gun tèid iomadach dàil air luchdan bradain a tha a' dol gu tìr-mòr na Roinn Eòrpa.

Tha dragh ann cuideachd gun toir coronabhìoras droch bhuaidh air margaid Shìona, agus gun còmhraidhean càil ach air tòiseachadh air aonta malairt ris na Stàitean Aonaichte, chan eil fhios an tèid cìsean malairt a chur air bradan a' dol an sin.