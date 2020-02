Soirbheachadh nan seillean

Image copyright Lorne Gill, SNH Image caption Seo Seillean-Càrdair ag ithe Chinn-Ghuirm

Thàinig piseach air mar a thathas a' làimhseachadh fearainn na h-Alba airson àireamh nan seillean àrdachadh, a rèir aithisg ùir bho Dhualchas Nàdair na h-Alba.

Tha 30 buidheann air a bhith an lùib pròiseict airson àitean a chur mu seach airson dìtheanan, preasan agus craobhan a chur a tha brosnachail do sheilleanan dùthchasach.

Tha iomgain air a bhith air mòran mu mar a tha cuid de dh'fhearann na dùthcha air a ghannrachadh le puinnsean àiteachais, agus mar a tha Atharrachadh na Gnàth-Shìde a' toirt buaidh air seilleanan is dealain-Dè.

Tha SNH air a bhith ag obair le diofar bhuidhnean 'son stad a chur air a' chrìonadh, nam measg Slighe Phoileanadair Iain Mhuir, gu bhith a' cur dhìtheanan ri taobh nan rathaidean mòra ann an Dùn Dè agus Obar Dheathain.

Chaidh 50 pìos talmhainn a chleachdadh airson dìtheanan dùthchasach a chur 's tha pròiseictean air a bhith a' togail thaighean airson seilleanan agus bhiastagan, agus a' cur phreasan dùthchasach faisg air loidhnichean rèile a bhiodh freagarrach 'son na creutairean luachmhor a thàladh.

Image copyright Lorne Gill, SNH

Thuirt Àrd-Oifigear SNH, Francesca Osowska, gu bheil iad toilichte a thaobh an adhartais a chaidh a dhèanamh.

"Ann a bhith a' toirt piseach air na bailtean beaga is mòra a thaobh a bhith nas uaine agus nas fhallaine, tha sin na bhuannachd an dà chuid dha Mac-an-Duine agus na beathaichean beaga, agus tha teachdaireachd làidir againn gum faod sinn uile taic a thoirt dha na poileanadairean.

"Chan eil e gu diofar dè cho beag no mòr 's a tha an gàrradh agad, faodaidh sinn uile biadh is fasgadh a chur air dòigh dha a seilleanan is dealain-Dè a tha cudromach dha àrainneachd na h-Alba.

Tha molaidhean an lùib na h-aithisg:

A bhith a' cur lusan a tha freagarrach do sheilleanan

Tha lusan leithid Aubretia math ann am bocsaichean uinneige. Tha luiseagan leithid lus na tùise , ròs-Màiri, agus sàiste uile math a thaobh blas agus dath agus a' còrdadh gu mòr ri seilleanan

Gun a bhith a' gearradh an fheòir cus, agus a' fàgail phìosan dheth 'son 's gum fàs rudan mar bheàrnan-Brìghde a tha buannachdail dha na seilleanan

A bhith a' cur phreasan leithid preas nan sgeachag no craobh challtainn

Gheibhear barrachd fios bho làrach-lìn SNH.