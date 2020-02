Ath-sgrùdadh ga iarraidh air seirbheisean màthaireil

Image copyright Geograph/J Thomas

Tha buidheann-iomairt ann an Gallaibh a' cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh air seirbheisean màthaireil na sgìre cho luath 's a ghabhas.

Nochd an t-iarrtas bhon bhuidhinn-strì CHAT is iad ag ràdh gu bheil figearan ùra a' sealltainn nach robh ach 6% de na leanabain a rugadh san sgìre an-uiridh air am breith ann an Ospadal Ghallaibh.

Chaidh crathadh a thoirt air seirbheisean màthaireil na sgìre bho chionn trì bliadhna is an t-seirbheis ga cur fo stiùir mhnathan-glùine seach àrd-dhotairean.

Tha cùisean a dh'fhaodadh a bhith doirbh gan cur gu ruige Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Thuirt CHAT gun robh naoinear leanaban air am breith aig Ospadal Gallaibh an-uiridh, a-mach à 152 pàiste uile gu lèir.

Ath-sgrùdadh

Chaidh cha mhòr a h-uile boireannach eile a dh' Inbhir Nis.

Thuirt tè-labhairt CHAT, Lynne Duff, gun robh na h-atharraichean aig NHS na Gàidhealtachd air fàgail gu bheil seirbheis mhàthaireil Ghallaibh a-nise nas miosa bha e bho thùs.

Thuirt i gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh air an t-suidheachadh.

Tha CHAT ag ràdh cuideachd gu bheil an t-seirbheis gynaecology ann an Ospadal Ghallaibh air crìonadh gu mòr.

Thuirt Màiri Burnside bho NHS na Gàidhealtachd gum bi mnathan-glùine ag obair gu dlùth le àrd-dhotairean aig Ospadal an Rathaig Mhòir, agus gu bheil am Bòrd a' sgrùdadh carson a tha boireannaich a tha an dùil leanabh a' ròghnachadh a dhol a dh'Inbhir Nis seach Ospadal Ghallaibh.