Ionadan Sgithidh misneachail

Image copyright SAIS Southern Cairngorms Image caption Tha sneachd gu leòr ann an Gleann Sìth an t-seachdain seo.

Tha ionadan sgithidh air a' Ghàidhealtachd ag ràdh gu bheil iad an dùil is an dòchas a bhith trang às dèidh na th' air a bhith ann de shneachda anns na làithean mu dheireadh.

Tha an Leac, Gleann Sìth, Gleann Comhainn, Raon Nibheis, agus an Càrn Gorm uile fosgailte Diardaoin.

Cha robh aca ach seusan measgaichte thuige seo is geamhradh rudeigin fliuch air a bhith againn.

Ach le sneachd gu leòr air tighinn an cois Stoirm Chiara, is dùil ri tuilleadh le Stoirm Dennis anns na làithean ri thighinn, tha gnìomhachas an sgithidh a' sìor fhàs dòchasach.

Bidh seusan an sgithidh ann an Alba mar as trice a' ruith gu tràth sa Ghiblean, a rèir 's na th' ann de shneachda.

Misneachd

Dh'innis ceannard Ionad Ghlinne Chomhainn, Andy Meldrum, gu bheil iad a-nise an dòchas a bhith fosgailte gu deireadh an t-seusain.

"'S e an rud as motha a th' air maill a chur oirnn thuige seo, 's e gum faigheadh sinn sneachd 'son là no dhà, is an uairsin treis nas blaithe is nas fhliuche. Chailleadh sinn an sneachd gu lèir, cha mhòr.

"Tha barrachd ann a-nise is dùil ri tuilleadh anns na còig là ri thighinn.

"Bu chòir gum gu leòr againn airson ar cumail a' dol gu deireadh an t-seusain", thuirt e.