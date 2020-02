Crathadh a' Chaibineit

Chuir Boris Johnson na h-uimhir de dh'àrd-mhinistearan às an dreuchd an-diugh anns a' chiad atharrachadh air a' Chaibineat bho bha an Taghadh Coitcheann ann. Nam measg tha Rùnaire a' Ghnothachais Andrea Leadsom, Rùnaire Èireann a Tuath Julian Mac a' Ghobhainn, Rùnaire na h-Àrainneachd Theresa Villiers agus Ministear an Taigheadais Esther McVey. Chaidh dearbhadh cuideachd gun bheil an t-Àrd-Neach-Tagraidh Geoffrey Cox a' falbh.

Obar Dheathain

Thuirt Leas-Phròbhost Obar Dheathain, Jennifer Stiùbhart, gu bheil cuilbheirt phoilitigeach a' dol air adhart an aghaidh an duine a bha san dreuchd roimhpe agus a chaidh a dhìteadh airson ionnsaigh dhrabasta. Tha Ailean Donnelly a' diùltadh a dhreuchd mar chomhairliche fhàgail an dèidh càin a chur air agus ainm a chur ri Clàr nan Eucoireach Drabasta air a' mhìos a chaidh. Chaidh esan às àicheadh sa chùirt gun do bhuin e 's gun tug e pòg do dhuine a bha ag obair aig tachartas anns a' bhaile.

An Corona-Bhìoras

Thàinig àrdachadh mòr air an àireimh a chaill am beatha leis a' Chorona-Bhìoras ann an sgìre Hubei ann an Sìona, agus tha sin ann am pàirt le siostam ùr airson dearbhadh air a' ghalar. Chaidh 242 bàs a chlàradh an-dè, agus cha mhòr 15,000 cùis ùr. Ann am Breatainn tha 83 duine a' faighinn an saoirse an-diugh an dèidh a bhith ann an ionad tèarainte air Merseyside bho thill iad à Hubei.

Lyra McKee

Tha dùil ri fear 52 bliadhna de dh'aois sa chùirt ann an Doire ann an Èirinn a Tuath an-diugh fo chasaid mu mhurt na tè-naidheachd Lyra McKee. Chaill Ms McKee, a bha 29 bliadhna de dh'aois, a beatha nuair a loisg a' bhuidheann an New IRA oirre nuair a bha i ag aithris air àimhreit ann an Doire anns a' Ghiblean an-uiridh.

Càball a' Chuain Sgìth

Thuirt Rùnaire na h-Alba, Alasdair Jack, gum bu chòir beachdachadh às ùr air càball ùr airson dealan nan tuathan-gaoithe anns na h-Eileanan a chur gu Tìr-Mòr. Bha Mgr Jack a' freagairt Bhall nan Eilean Siar ann an Westminster, Aonghas Brianan MacNìll, a thuirt gun robh 600MW de chumhachd ath-nuadhachail anns na h-Eileanan nach eil ga chleachdadh leis nach eil càball mòr gu leòr ann.