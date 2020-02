Màl air taighean comhairle a' dol suas 3% air a' Ghàidhealtachd

Thèid am màl a tha daoine a pàigheadh airson taighean comhairle air a' Ghàidhealtachd an àird tri 'sa cheud an ath-bhliadhna.

Bhòt a' chomhairle airson an àrdachadh an diugh 's iad ag ràdh, tharais air na coig bliadna a dh'falbh, gun robh àrdachaidhean màl air a' Ghàidhealtachd nas ìsle na anns a chuid mhìr do dh'Alba.

Tha an ùghdaras ag ràdh gun coisinn seo £2.3m not airson obair taigheadais, ach dh'aontaich iad gum faodadh an àrdacahdh buaidh a thoirt air na maladairean is bochda.

Tha Ruaraidh MacÌomhair ag aithris.