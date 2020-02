Bu chòir tidesearn le Gàidhlig a bhrosnachadh gu bhith a' teagasg a' chànan

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim ann am Pàrlamaid na h-Alba gum bu chòir coimhead ri mar as urrainnear tidsearan aig a bheil Gàidhlig a bhrosnachadh gu bhith a teagasg sa chànan.

Bha Iain Swinney air thuras a Steòrnabhagh agus e a' cur a làn-thaic ri poileasaidh Chomhairle nan Eilean Siar a thaobh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha an t-ùghdarras ionadail air foillseachadh gun tèid a h-uile sgoilear a tha tòiseachdainn sa bhun-sgoil a chuir tro foghlam tro mheadhan na Gàidhlig mura roghannaich an cuid phàrantan a chaochladh.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.