E-Sgoil a' taladh Tosgaire Shìona

Tha dùil gum bi Tosgaire Shìona ann am Breatainn a' tadhal air na Eileanan Siar as t-Samhradh, agus am measg na bhios roimhe bidh turas gu E-Sgoil ann an Steòrnabhagh.

Tha E-Sgoil ag obair an-dràsta air pròiseact eadar sgoiltean ann an Alba agus sgoiltean ann an Sìona.

Ach chan e sin an aon cheangal a th' ann le Sìona oir tha clasaichean Mandarin gu bhith aca agus iad a' toirt taic do dh'oileanaich a b' fheudar tilleadh à Sìona le buaidh a' Chorona-Bhìorais.

Bhruidhinn Eilidh NicLeòid ri stiùiriche E-Sgoil, Aonghas MacIllinnein.