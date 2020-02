Seirbheis adhair a' tilleadh a Cholla

Image copyright Rude Health/Geograph Image caption Bha a' chompanaidh Hebridean Air air na seirbheisean a chur nan tàmh bhon 5mh là den Ghearran ri linn duilgheadais le seirbheis smàlaidh phort-àdhair an eilein.

Bidh seirbheisean adhair a' frithealadh Eilein Cholla a-rithist bho Dhiciadain, agus aonta air a ruighinn ann an coinneimh Diluain eadar riochdairean na coimhearsnachd agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Bha a' chompanaidh Hebridean Air air na seirbheisean a chur nan tàmh bhon 5mh là den Ghearran ri linn duilgheadais le seirbheis smàlaidh phort-àdhair an eilein.

Bha sin ron seo ga ruith le Seirbheis Teasairginn is Smàlaidh na h-Alba.

Tha a' Chomhairle a' gabhail uallaich airson na seirbheis sin, ach bha an luchd-smàlaidh saor-thoileach air an eilean air diùltadh a bhith ag obair dhaibh ri linn draghan a bh' orra mun chùmhnant ùr, agus mu phlana gus dreuchd co-òrdanaiche sàbhailteachd a ghearradh.

Tha an dà thaobh a-niste air aonta a ruighinn ge-tà, agus an luchd-obrach sàbhailteachd gu bhith a' cumail orra ag obair sia seachdainnean eile co-dhiù, gus am faigh a' Chomhairle daoine ùra nan àite.

Thèid dithis oifigeach bhon Chomhairle chun an eilein air a' chiad phlèana madainn Diciadain, airson bruidhinn ris a' choimhearsnachd mun dòigh air adhart airson na seirbheis adhair, agus an t-ùghdarras ionadail a-niste ag ràdh gu bheil tagraichean gu leòr aca a lìonas na dreuchdan fo na cùmhnantan ùra.