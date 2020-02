Fireannach marbh an dèidh tubaist bhàta

Image copyright RNLI/Andrew MacDonald

Tha na Poilis air innse gun do bhàsaich fireannach an dèidh dha tuiteam far bhàta faisg air Caol Loch Aillse.

Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm goirid ro 4:00f Dimàirt.

Chaidh an duine, a thathas a' tuigsinn a tha ag obair air tuathanas-èisg, dhan uisge faisg air Cala Bhaile MhacAra.

Chuidich bàta-teasairginn a' Chaoil agus heileacoptair nam Maor-Cladaich à Steòrnabhagh gus an duine a thoirt às an uisge, ach bha e marbh nuair a ràinig e Ospadal an Ath Leathainn san Eilean Sgitheanach.

Tha Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara agus Poileas Alba a' rannsachadh na cùise, ach chan eileas a' dèiligeadh ris a' bhàs mar chùis amharasaich.