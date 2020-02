Bhòt phoblach air bratach Sgitheanach

Image copyright WHFP Image caption Tha Calum Alasdair Rothach, à Cille Mhoire, air tarraing air dualchas Gàidhealach agus Lochlannach an eilein sa bhratach a chruthaich e

Thathas ag iarraidh air a' phoball bratach a thaghadh airson an Eilein Sgitheanaich, a bhiodh a' riochdachadh an eilein gu h-oifigeil.

B' ann air a' Chuileann a bha Kyle Arnot, à Glaschu, a' smaoineachadh nuair a dhealbh esan am bratach seo

Thaghadh panal de bhritheamhan sia brataichean a-mach à 369 dreachan a chaidh a chur air adhart.

Nam measg tha oidhirpean chlann-sgoile ionadail, a thuilleadh air feadhainn eile a tha a' tarraing air dualchas Ghàidhealach agus Lochlannach an eilein.

Tha bratach a dhealbh Rory Flyn, à Slèite, a cleachdadh na Croise Lochlannaich, agus dhathan Chamanachd an Eilein Sgitheanaich

'S iad am Pàipear Beag a th' air cùlaibh na bhòta.

Thèid am bratach a bhuannaicheas a' bhòt phoblach fhoillseachadh nas fhaide den bhliadhna, 's a cheadachadh gu foirmeil leis an Rìgh-Sheanachaidh aig Cùirt a' Mhorair Lìomhainn, a tha a' riaghladh bhrataichean oifigeil ann an Alba.

Tha am bratach seo a' tarraing còmhla dà mholadh bho sgoilearan aig Bun-Sgoil an Ath Leathainn, Alex McKinstray agus Roslyn Nic a' Phearsain

Tha pròiseactan coltach ri seo air an cumail roimhe airson brataichean a thaghadh do Bharraigh, Gallaibh agus Cataibh.

'S ann air tùs ainm an eilein, Sgiath, a tha Stanley Bird, à Dùn Èideann, air tarraing