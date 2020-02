Chaidh poileasaidh ùr Chomharile nan Eilean Siar clann a tha a' tòiseachadh sa bhun-sgoil a theagasg ann an Gàidhlig, mura tig iarrtas bho am pàrantan airson oideachaidh ann am Beurla, a dheasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Chaidh an deasbad iarraidh le riochdaire nan Eilean Siar aig Holyrood, Alasdair Allan, a tha ag ràdh gu bheil a' Chomhairle rim moladh airson na tha iad a' dèanamh.