Ceathrar air am marbhadh ann an tubaist air an A82

Image copyright Google Image caption Chaidh an A82 aig Tòrr Lunndaidh a dhùnadh airson 11 uairean a thìde às dèidh na tubaist

Bhàsaich dithis nighean bheag, bliadhna a dh'aois agus trì bliadhna a dh'aois, agus boireannach is fireannach ann an tubaist le dà charbad faisg air a' Ghearasdan.

Bha an ceathrar a bhàsaich ann am Mini Cooper.

Thachair an tubaist air an A82 aig Tòrr Lunndaidh às dèidh 17:30f Diardaoin.

Bha am boireannach a bhàsaich 26 agus am fireannach aois 25.

Chaidh boireannach 56 bliadhna a dh'aois a shaoradh à Ford Fiesta le luchd-smàlaidh agus chaidh a toirt dhan ospadal anns a' Ghearasdan.

Tha i air a droch ghoirteachadh ach chaidh a ràdh nach eil i ann an cunnart bàsachadh.

Chaidh an rathad a dhùnadh airson 11 uairean a thìde às dèidh na tubaiste.

Tha na poilis ag iarraidh air luchd-fianais no duine sam bith aig a bheil clàraidhean dashcam a thighinn air adhart.

Thuirt An Comh Anndra Baxter gu bheil a h-uile duine ann an Loch Abar a' cuimhneachadh air an fheadhainn air an tug an tubaist seo buaidh agus ag ùrnaigh air an son.

"S e naidheachd eagallach a tha seo do theaghlach agus caraidean an fheadhainn a bhàsaich anns an tubaist seo.

"Tha mi a' faicinn mòran bròin air na meadhanan-sòisealta."