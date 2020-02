Iomagain mu sheirbheis dementia ann an Earra-Ghàidheal

Image caption Tha Uàrd Chnapadail ann an Ospadal Mheadhan Earra-Ghàidheal feumach air obair-leasachaidh.

Thòisich iomairt ann am meadhan Earra-Ghàidheal airson feuchainn ri uàrd do dhaoine a tha bochd le dementia a chumail fosgailte.

Thèid beachdachadh air na tha an dàn do Uàrd Chnapadail aig Ospadal Mheadhan Earra-Ghàidheal, aig coinneimh de cheannardan bhòrd na slàinte air an 25mh dhen Mhàrt.

Coimheadaidh buill de Bhòrd Amalaichte na sgìre air roghainnean airson an uàrd a tha a' feumachdainn air obair-leasachaidh.

Dragh

'S e an roghainn a b' fheàrr le oifigich cùram dementia a ghluasad gu tur a-steach don choimhearsnachd, ach a-mhàin le fìor dhroch chùisean, ris an deadh dèiligeadh ann an sgìre Ghlaschu.

Tha dragh air daoine san sgìre gum biodh aca ri siubhal còrr is dà uair a thìde 'son tadhal air euslaintich agus tha seo, a-rèir a' Chomh Dougie Philand, a chur seachad 37 bliadhna ag obair ann an saidhceolas, a' dol an aghaidh poileasaidh nàiseanta.

"Tha mi a' cur taic ri bhith toirt seirbheisean seachad anns a' choimhearsnachdan do dhaoine le dementia, ach air cùlaibh sin, tha thu feumach air goireasan mar Uàrd Chnapadail airson seirbheis choileanta a thoirt seachad.

"As aonais an uàrd seo, bhiodh aig euslaintich ri siubhal a Ghlaschu, no nas fhaide mur a biodh leabaidh an sin dhaibh, agus tha sin na dhragh mòr.

Cùram

"Tha e cuideachd a' dol an aghaidh poileasaidh Riaghaltas na h-Alba, far a bheileas a' moladh cùram cho faisg sa ghabhas ris an dachaigh a thoirt seachad, agus tha seo a' dol an aghaidh sin" thuirt e.

Tha an uàrd air fhaicinn mar àite cudromach dha teaghlaichean nan euslaintich cuideachd, a-rèir a' Chomh Anne Horn.

Thuirt ise gu bheil feum air an uàrd leis nach eil àite eile ann airson seirbheisean cùram làitheil, cùram faochaidh, no cùram do dhaoine a tha a' fulang gu dona le dementia.

"Tha e feumach dha luchd-dàimh gu bheil iad faisg air an euslainteach agus gu bheil iad ann an àite far a bheil daoine eòlach orra".

Chuir an duine aig Belinda Braithewaite 4 bliadhna seachad ann a Uàrd Chnapadail agus tha ise gu mòr an sàs anns an iomairt airson an t-àite a chumail fosgailte.

Cosgais

"Tha e follaiseach gu bheil cuid de dh'euslaintich feumach air cùram sònraichte ann an uàrd agus sin a thachair leis an duine agam.

"Fhuair e cùram air leth bho luchd-obrach sgileil, a sheall urram agus spèis dha.

"Tha fhios agam gu bheil an t-seòrsa seirbheis seo cosgail, ach tha e cudromach gum bi an leithid againn" thuirt i.

Tha Bòrd Amalaichte na sgìre a' dèanamh co-chomhairleachadh an-dràsta agus thèid sin air beulaibh a' bhùird aig deireadh na h-ath-mhìos.