Molladh 'son seach-rathaid an t-Sròim

Mhol buidhean-obrach Chomhairle na Gàidhealtachd, rathad ùr a thogail eadar Gleann Udallain agus Attadail às dèidh bliadhnaichean de mhaoimtean-slèibhe air an A890.

Bhiodh seo a' ciallachadh 14km de rathad ùr gu deas air far a bheil seach-rathaid an t-Sròim an dràsta.

Bhiodh an rathad ùr seo a' dol suas tro choille, tro Ghleann Udalain agus an uairsin tighinn sìos tro Ghleann Attadail mus tèidear air ais air an A890 aig Attadail.

Rathad dùinte

Tha seach-rathaid an t-Sròim air a bhith anns na naidheachdan tric is minic bho na 1970an le maoimtean-slèibhe air an rathad a dhùnadh.

Chur Comhairle na Gàighealtachd buidhean thar-phàrtaidh air dòigh 'son coimhead air dè is fhèarr a dhèanamh 'son fuasgladh maireanach fhaighinn air a' chùis.

Às dèidh a' mhollaidh Dihaoine, thèid cò-chomhairleachadh air adhart leis a' choimhearsnachd 'son barrachd fiosrachaidh a' sgaoileadh agus beachdan a thrusadh.

Thuirt a' chomhairle gu bheil ionmhas airson a' mhollaidh fhathast na cnap-starradh ach gu bheil iad ag obair air a bhith cumail an rathad a th'ann an dràsta fosgailte, gus am bi cothrom rathad ùr a thogail.