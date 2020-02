Rabhadh sìde airson mòran de dh'Alba

Tha an droch shìde a' leantainn ann am mòran sgìrean is rabhaidhean aimsire ann 'son a' mhòr-chuid de dh'Alba Diluain.

Tha dùil ri sneachd ann an grunn àiteachan, às dèidh nan gèiltean is uisge trom air an deireadh-sheachdain.

Ged nach eil an rabhadh a' bualadh air an Eilean Sgitheanach, Na h-Eileanan an Iar, Taobh Siar Rois, no ceann a tuath na Gàidhealtachd, tha e a' toirt a-steach a' mhòr-chuid de Thìr-Mòr na h-Alba.

Tha dùil ri sneachd - gu h-àraidh air talamh àrd.

Tha Oifis na Sìde ag ràdh gur dòcha gum bi buaidh air na rathaidean agus air seirbheisean rèile is adhair.

Thuirt iad cuideachd gur docha gun caill feadhainn cumhachd an dealain.

Tha an rabhadh buidhe ann gu deich uairean a-nochd.

Tha rabhaidhean ann cudieachd a thaobh thuiltean ann an cuid de sgìrean.