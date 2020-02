Iomairt theasargainn a' dol air Beinn Nibheis

Image copyright LMRT Image caption Cha chuala duine bho Tomas Gafrik bho Dhiardoain

Tha iomairt theasargainn mhòr a' dol air Beinn Nibheis airson fireannach a chunnacas mu dheireadh madainn Dhiardaoin.

Tha 27 de bhuill Sgioba Theasargainn Bheanntan Loch Abair còmhla ri 12 luchd-cobhair bho bhuidhnean eile an sàs san iomairt airson lorg fhaighinn air Tomas Gafrik à Slovakia.

Sgaoil e bhideo goirid dha fhèin air na meadhanan-sòisealta agus e letheach slighe suas Bheinn Nibheis Diardaoin.

Thuirt an sgioba theasargainn gun bheil dùil aca gun cur an aimsir maill air an cuid obrach.

Bu chòir do dhuine sam bith aig a bheil fiosrachadh brath a chur gu Poileas Alba.