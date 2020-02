Casg ga iarraidh air tuathanasan èisg ùra aig muir

Image copyright Reuters Image caption Tha ìmpidh ga chur air Riaghaltas na h-Alba eisimpleir na Danmhaig a leantainn is coimhead ri casg a chur air tuathanasan-èisg ùra aig muir.

Tha ìmpidh ga chur air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air eisimpleir na Danmhairg a leantainn agus casg a chur air tuathanasan-èisg ùra aig muir.

Thuirt am ball Uaineach aig Holyrood, Iain Finnie, gum bu chòir casg rè-ùine a chur air tuathanasan ùra gus an tèid fuasgladh a lorg air buaidh a' ghnìomhachais air an àrainneachd.

Thathas a' meas gu bheil luach còrr air £1bn ann an gnìomhachas nan tuathanasan-èisg ann an Alba - gnìomhachas a tha a' cumail obair ri còrr air deich mìle duine anns an dùthaich.

An Àrainneachd

Ged a tha e soirbheachail, tha dragh air mòran gu bheil tuathanasan-èisg a' dèanamh cron air an àrainneachd is iad a' truailleadh na mara agus a' toirt droch bhuaidh air bradain fhiadhaich.

Tha Riaghaltas na Danmhairg air a ràdh nach toir iad cead do thuathanasan-èisg ùra aig muir bhon seo a-mach anns na h-uisgeachan far chosta na dùthcha.

Iain Finnie

Ged a tha Riaghaltas na h-Alba air innse nach eil planaichean aca an aon rud a dhèanamh an seo, tha am Ball Pàrlamaid Albannach Uaineach Iain Finnie ag ràdh gum feumas coimhead ri seo a-rithist.

"Bu chòir moratorium a bhith ann air leudachadh tuathanasan-èisg gus an tèid fuasgladh fhaighinn air grunn thriobaidean - feumaidh sinn coimhead ri diofar roghainnean," thuirt e.

Tha cuid dhen bheachd gum faodadh bradain fhiadhaich a dhol à bith mur a tèid gnothaichean atharrachadh.

Tha Dàibhaidh Rothach na sgrìobhadair iasgaich: "Tha e soilleir gu bheil an gnìomhachas air buaidh mhòr a thoirt air àireamhan bradain fhiadhaich - tha sin soilleir do dh'iasgairean agus luchd-rannsachaidh thall thairis agus ann an Alba.

"Feumaidh sinn èisteachd ri saidheans, ach chan eil an riaghaltas deònach sin a dhèanamh."

Comann Thuathanasan-èisg na h-Alba

Tha companaidhean bradan ag aithneachadh gu bheil buaidh an lùib a' ghnìomhachais.

Ach, tha iad ag ràdh gu bheil buaidh an cois thuathanasan sam bith.

Thuirt Julie Hesketh-Laird, Àrd Oifigear Chomann Thuathanasan-èisg na h-Alba: "Tha buaidh aig a h-uile seòrsa tuathanais - 's e a' bhuaidh sin a lùghdachadh an dùbhlan a tha mu choinneamh thuathanaich, agus tha tuathanaich bhradan a' deànamh oidhirp mhòr sin a dhèanamh."

Tha cuid de dhùthchannan a' coimhead ris na tuathanasan a thoirt gu tìr agus an t-iasg a chumail ann an tancaichean mòra, ach thuirt Julie Hesketh-Laird nach eil dearbhadh ann fhathast am biodh seo prothaideach no math dhan iasg agus dhan àrainneachd.

Bha Aonghas Mac Ille Mhaoil, a bha bliadhnaichean mòra an sàs anns a' ghnìomhachas ag ràdh: "Chan eil aon fhear dhe na pròiseactan sin an-dràsta soirbheachail a thaobh "economics" - ach thig e fhathast, tha mi glè chinnteach."