Atharrachaidhean aig Cill Mhàillidh

Dh'innis Cill Mhàillidh gu bheil Iain Stiùbhart air dreuchd a' mhanaidseir fhàgail.

Bha an Stiùbhartach a' cluich do Chill Mhàillidh fad iomadh bliadhna is e air Alba a riochdachadh cuideachd.

Chaidh e na mhanaidsear às dèidh do Chill Mhàillidh an Lìog Nàiseanta a bhuannachadh ann an 2018, is chùm e an cluba sa Phrìomh Lìog an-uiridh.

Dh'innis Cill Mhàillidh oidhche Mhàirt gu bheil an Stiùbhartach air co-dhùnadh dreuchd a' mhanaidseir a leigeil dheth.

Eadar-amail

Thug iad taing dha 'son gach rud a rinn e dhan chluba.

Tha Màrtainn Stiùbhart a' dol na àite san eadar-ama, ged a bhios e cuideachd a' cumail air mar chluicheadair.

Thuirt Cill Mhàillidh gu bheil iad an dòchas san ùine fhada manaidsear fhaighinn nach bi a' cluich, gus am bi làn aire aig Màrtainn Stiùbhart air a' phàirc.

Dh'iarr iad air duine sam bith le ùidh san dreuchd fios a chur thuca.