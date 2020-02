Caley Thistle Inbhir Nis a' soirbheachadh aig East End Park

Image copyright SNS Group

Ghluais Caley Thistle Inbhir Nis trì puingean air thoiseach air Dun Deagh agus iad san dàrna àite san Championship.

Bhuannaich iad 2-1 an aghaidh Dùn Phàrlain aig East End Park Dimàirt.

Chuir Aaron Doran Caley Thistle air thoiseach le breab saor a bhuail sa mhaide tarsainn ach chaidh co-dhùnadh gu robh am ball air a dhol tarsainn na loidhne.

Fhuair Don Thomas tadhal sgoinneil air ais do Dhun Phàrlain.

Ach fhuair Tom Walsh an uairsin tadhal eile ann an 77 mionaid a bhuannaich an geama do sgioba Inbhir Nis.

Tha an sgioba aig Iain Robasdan a-nise 18 puingean air dheireadh air Dundee United aig mullach na lìog, ged a tha geama a bharrachd aca ri chluich.

Tha Caley Thistle a-nise 3 puingean air thoiseach air Dun Deagh a th'anns an treas àite san Championship.