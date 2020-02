Òtrachas a' dèanamh dragh do mhuinntir Cheann a' Ghiùthsaich

Tha muinntir Bhàideanaich agus Shrath Spè airson 's gun tèid leasachadh a dhèanamh air siostam òtrachais na sgìre.

Tha croitear ann an Ceann a' Ghiùthsaich air a bhith a' dèiligeadh leis an t-uabhas de dh'òtrachas a' sruthadh sìos an fhearainn aige agus a-steach dhan abhainn mu thimcheall a' bhaile.

Tha dràgh air mòran gu bheil an siostam aca ro shean airson dèiligeadh ri na tha de dh'òtrachas sa sgìre agus gum bi droch bhuaidh air sprèidh agus fèidh.

Tha Nicole Webber ag aithris