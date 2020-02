Rabhadh do phàrantan mun Choronabhìoras

Chaidh rabhadh a thoirt do phàrantan aig a bheil clann ann an Acadamaidh Chùl Lodair faisg air Inbhir Nis mu'n choronabhìoras.

Tha seo a' tighinn agus cuid de sgoilearan air tilleadh bho thuras sgoile ann an ceann a tuath na h-Eadailt, ged nach robh iad a' fuireach ann an sgìre Lombardi far a bheil bailtean a-nis fo chuarantain.

Chan eil fianais sam bith ann aig an ìre seo gu bheil gin dhe na sgoilearan a' fulang leis a' bhìoras.

Tha tuilleadh aig Nicole Webber.