Tha sgoiltean air a' Ghàidhealtachd air leabhar fhaighinn bho chionn goirid, air a bheil "Bheat an Sù".

'S e leabhar dà-chànanach a th'ann, le Gàidhlig is a' Bheurla an dol an lùib a chèile. Ach, le tòrr chuideam ga chuir air a bhith toirt bogadh sa Ghàidhlig a-mhàin do sgoilearan òga, tha cuid teaghmhach mu ghoireasan-ionnsachaidh den leithid.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.