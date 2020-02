Cìs Comhairle na Gàidhealtachd an impis èirigh 4.8%

Tha Comahirle na Gàidhealtachd airson a' Chìs Chomhairle a chur suas 4.8% gus nach bi aca ri uimhir de sheirbheisean a ghearradh.

Fàgaidh sin gum bi daoine a tha a' fuireach ann an taigh aig Ìre D a' pàigheadh beagan is £1 a bharrachd san t-seachdain.

Leis an airgead a bharrachd a gheibh iad bhon Chìs Chomhairle, tha a' Chomhairle ag ràdh gun tèid an t-suim airgid as motha riamh a dh'ionnsaigh nan rathaidean, airson an càradh agus saibhearan a ghlanadh etc.

Tha iad a' dèanamh dheth gum bi aca ri £20m a chùmhnadh an ath-bhliadhna-ionmhais (20/21) - ged nach eil iad ag innse càite an tèid na gearraidhean a dhèanamh.

"Feumaidh sinn a bhith a' dèanamh sàbhalaidh anns an dòigh sa bheil sinn a' toirt seachad nan seirbheisean againn," thuirt Ceannard a' Bhuidseit aig Comhairle na Gàidhealtachd, Alasdair MacFhionghain.

"Agus 's ann airson sin a bhios am pàirt as motha.

"Ach feumaidh sinn a bhith a' coimhead air airgead a bhith a' tighinn a-steach, agus bidh na cìsean againn a' dol an-àirde - feumaidh sinn a bhith a' dèanamh sin.

"Thuirt feadhainn rinn, feadhainn air Ghàidhealtachd, gum biodh iad toilichte beagan a bharrachd a phàigheadh nam faigheadh iad adhartas air rathaidean mar sin, agus 's e sin a tha sinne a' dèanamh," thuirt e.