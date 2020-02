Tòisichidh seusan ùr iomain nam ban air an deireadh-sheachdain.

Dh'fhaodadh fhathast gum bi buaidh aig an aimsir air gnothaichean, ach tha clàr de gheamaichean ann 'son Lìog Tuath 2 is Lìog Deas 2.

'S ann am Port Rìgh a thòiseachas an seusan is an dàrna sgioba aig na Sgitheanaich a' cur fàilte air Inbhir Nis Disathairne.

Bidh an geama sin aig Pàirc nan Laoch aig 1f, ged a tha plana ann a ghluasad chun na pàirc plastaig aig Àrd-sgoil Phort Rìgh aig 11.30m a rèir is mar a bhios an t-sìde.

Am measg nan geamaichean aig tuath Didòmhnaich, bidh an dàrna sgioba aig Loch Abar aig an taigh an aghaidh Cheann Loch Seile.

Eachdraidh

Ann an Lìog Deas 2 bidh eachdraidh ann Didòmhnaich is Uddingston a' cluich a' chiad gheama aca. Bidh iad air falbh an aghaidh Àird nam Murchan ann an Sròn an t-Sìthein aig 1f.

Gheibhear am fiosrachadh mu gheamaichean an deireadh-sheachdain an seo.

Bidh là trang de dh'iomain sa Ghearasdan cuideachd Disathairne is bun-sgoiltean a' farpais anns na Fèisean Nàiseanta.

Tòisichidh Lìog Nàiseanta nam Ban air an 22mh den Mhàirt. Ron sin, bidh farpais eadar sgiobaidhean na lìge ann Didòmhnaich an 8mh den Mhàirt san Aghaidh Mhòir.

Bidh seusan nam fear a' tòiseachadh Disathairne an 7mh den Mhàirt.