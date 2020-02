Na h-Eileanan a' deasachadh 'son coronabhìoras

Image caption Obair-deasachaidh ga dhèanamh gun fhios nach tig an coronabhìoras dha na h-Eileanan Siar

Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' deasachadh phlanaichean gun fhios nach tig an coronabhìoras dhan sgìre.

Nam measg, tha dùnadh chalaidhean agus puirt-adhair airson smachd a chumail air gluasad dhaoine.

Tha am bòrd slàinte cuideachd a' beachdachadh air ciamar a ghabhadh daoine air an tig an coronabhìoras a ghluasad gu Tìr Mòr nan deigheadh àireamhan suas cho mòr agus nach gabhadh dèiligeadh riutha sna h-Eileanan fhèin.

Thuirt Iar-chathraiche a' bhùird, Kenny John MacLeòid, ged 's e bhìoras ùr a tha seo, gun robh planaichean ann airson rudan a leithid seo mar thà.

'''S e an diofar eadar coronabhìoras agus mar a bha rudan againn ron a seo, chan eil banachdach ann, neo càil fhathast, air a shon.

''Ach, tha fhios nach eil e cho buailteach 's a bha an swine-flu agus SARS, mar a bh'againn bliadhnaichean ron an seo.

''Na daoine a tha a' fulang, agus a' bàsachadh, chan eil iad aig ìre cho àrd 's a bha iad leis na tinneasan sin.

''Feumar a bhith deiseal, feumar ullachadh a dhèanamh agus tha sinn a' co-obrachadh leis na seirbheisean nàiseanta agus gu bheil planaichean air dòigh ma thig ruideigin mar seo thugainn,'' thuirt e.

Thuirt Maighstir MacLeòid gu bheil planaichean ann calaidhean agus puirt-adhair a dhùnadh anns an h-Eileanan Siar mar 's e agus gun tig an coronabhìoras chun na sgìre airson smachd fhaighinn air gluasad dhaoine.

Thuirt e gu bheileas air a bhith ag obair air planaichean airson cùisean mar seo fad bhliadhnaichean.