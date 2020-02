Còimhearsnachdan cànain "a' strì"

Tha còimhearsnachdan cànain air feadh an t-saoghail a' strì gus nach tèid an cànain à bith, agus tha an t-strì sin ceangailte ri iomairtean nas fharsainge son ceartais sòisealta. Sin an argamaid a chaidh a mhìneachadh an Dun Èideann aig co-labhairt a chum a'bhuidhean iomairt Misneachd.

Aig a' bhùth leabhraichean radaigeach, The Lighthouse, rinn luchd-labhairt bho chòig mion-chànain eadar-dhealaichte meòrachadh air a' chuspair.

Tha an aithris seo aig Niall Bartlett.