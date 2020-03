Teicneolas slàinte ùr do dh'itealain

Image copyright MIME Technologies

Tha companaidh ann an Inbhir Nis air teicneolas ùr a chruthachadh airson cuideachadh le suidheachaidhean meadaigeach èiginn air itealain.

'S ann air tablaid a tha siostam Aiber is gheibh criubha trèanadh ann a bhith ga chleachdadh.

Bidh Aiber a' tional fiosrachaidh mun euslainteach.

Thèid am fiosrachadh sin a chur sa mhionaid gu dotairean air tìr.

'S e a' chompanaidh MIME Technologies, a chaidh a thòiseachadh le Oilthigh Obar Dheathain, a tha air an siostam a dhealbh.

Ùidh

Bidh na mìltean de dhaoine a' fàs tinn air itealain gach bliadhna is suidheachadh ann tric nuair nach eil dotair air bòrd.

Thuirt MIME gur e trioblaid a th'ann a tha a' fàs le barrachd dhaoine a' siubhail air pleànaichean, is barrachd de sheann daoine nam measg.

Tha iad ag ràdh gum faodadh Aiber beatha dhaoine a shàbhaladh, is airgead a chaomhnadh cuideachd leis mar a tha e cho cosgail do chompanaidhean, itealain a chur far an cùrsa nuair a tha cuideigin air bòrd tinn.

Dh'innis MIME gu bheil companaidhean-adhair mòra mar-thà air ùidh a shealltainn san teicneolas.