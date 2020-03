Dùil gun tèid tuathanas-èisg an Uibhist a dhiùltadh

Image copyright PA Media

Tha dùil gun tèid cead a dhiùltadh Dimàirt do thuathanas-èisg ann an Uibhist a Deas.

'S iad a' chompanaidh Scottish Salmon a tha air na planaichean a chur air adhart airson an leasachaidh faisg air Ùisinis air taobh sear Uibhist a Deas, eadar Rubha Heallacro agus Rubha Roiseal.

Bhiodh an làrach mu 1.4 heactair.

Tha Scottish Salmon ag ràdh gur e làrach gu math freagarrach a th' ann a thaobh doimhneachd agus gun tigeadh buannachdan eaconamach dhan sgire an cois an leasachaidh.

Chuir an dà chuid Marine Scotland Science agus a' chompanaidh MOWI an aghaidh nam planaichean.

Tha iad ag ràdh nach bu chòir dha a dhol air adhart ri linn is gu bheil tuathanasan-èisg eile ro fhaisg, is iad ag ràdh gum biodh cunnart ann gun sgapadh galairean.

Buaidh

Chuir Comann Iasgairean nan Eilean Siar an aghaidh nam planaichean cuideachd.

Tha iad ag ràdh gum faodadh an làrach a tha seo bacadh a chur air feadhainn a tha ag iasgach 'son ghiomach is chrùbagan, is gum faodadh an leasachadh cur às do thrì bàtaichean.

Tha dragh orra cuideachd gum faodadh an leasachadh droch bhuaidh a thoirt air sgadan.

Dh'innis Scottish Salmon gun do sheall rannsachadh neo-eisimeileach air an làraich nach eil cunnart sam bith ann a thaobh ghalairean a bhith a' sgaoileadh ri linn cho faisg 's a bhiodh an leasachadh air tuathanasan-èisg eile.

Tha iad cuideachd ag ràdh gu bheil Comhairle nan Eilean Siar air cead a thoirt do làraich eile ann an suidheachaidhean mar seo roimhe.

Thuirt iad gum faodadh còig cosnaidhean a bharrachd a bhith air an cruthachadh aig an làraich agus ceithir aig an fhactariadh ghiollachd aca ann an Steòrnabhagh.

Coinnichidh comhairlichean feasgar Dimàirt gus a' chùis a dheasbad, is oifigich a' moladh gum bu chòir cead a dhiùltadh.