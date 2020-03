Dh'aontaich comhairlichean Comhairle na Gàidhealtachd cìs na comhairle àrdachadh 4.84%.

Thèid cuid den airgead a bharrachd a chleachdadh airson an leasachadh "as motha a-riamh" air pròiseactan rathaid an ùghdarrais ionadail.

Tha Nicole Webber ag aithris.