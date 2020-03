Rannsachadh mu thubaist bhàsmhor gus tòiseachadh

Image copyright Police Scotland/Peter Jolly Image caption Chaidh am bus aig Mgr Chache air a chliathaich an dèidh dha bualadh ann an drochaid faisg air Poll Lòchaidh

Tòisichidh rannschadh air tubaist bhàsmhor san deach dràibhear bus Stagecoach a mharbhadh faisg air Poll Lòchaidh air an Eilean Dubh.

Bhuail am bus a bha Mohamed Bakari Chache a' dràibheadh ann an drochaid bheag air am B9161 air an 11mh den Fhaoileach 2019 mu 5.45f.

Chaidh an carbad a-steach do dh'achadh a' tighinn gu stad air a chliathaich.

Bha naoinear air bòrd a' bhus a bha air seirbheis phoblaich eadar Inbhir Nis agus Cromba.

B' e Mgr Chache an aon duine a fhuair bàs san tubaist; b' fheudar luchd-smàlaidh aon den luchd-siubhail a shaoradh an dèidh dhaibh a bhith glacte fon bhus.

Tòisichidh rannsachadh tubaist bhàsmhòr aig Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis Diluain.