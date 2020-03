An Corona-Bhìoras

Tha na companaidhean adhair a' cur gu math nas lugha de sheirbheisean dhan Eadailt agus an dùthaich sin a' strì ris an sgapadh as miosa den Chorona-Bhìoras anns an Roinn Eòrpa. Tha an dùthaich gu lèir glaiste an dèidh còrr is 460 bàs, agus 9,000 cùis den ghalar. Tha Riaghaltas na h-Eadailte am beachd sreath mholaidhean a chur an sàs mu choinneimh buaidh a' ghalair air ionmhas, leithid casg airson ùine air pàigheadh morgaids. Tha an t-Aonadh Eòrpach cuideachd a' cumail coinneimh èiginnich anns a' Bhruiseil an-diugh.

Chuir Riaghaltas na h-Alba loidhne-fòna air dòigh le comhairle do dhaoine aig a bheil ceistean mun Chorona-Bhìoras ach air nach eil coltas a' ghalair. Thuirt Àrd-Stiùiriche Clinigeach Riaghaltas na h-Alba, Jason Leitch, gum bi mòran dhaoine air nach eil ach cnatan cumanta.

Huawei

Tha dùil ris an dùbhlan as motha an-diugh fhathast do mhòr-chuid de 80 Boris Johnson ann an Taigh nan Cumantan mun cho-dhùnadh pàirt a thoirt dhan chompanaidh Shìonaich Huawei ann an togail lìonra 5G Bhreatainn. Tha buidheann de Bhuill-Phàrlamaid Thòraidheach a' moladh pàirt Huawei anns an obair a thoirt gu ceann ro 2023.

Sgoil Ùr

Nì comahirlichean Gàidhealach co-dhùnadh an-diugh air am bu chòir bun-sgoil ùr a thogail air taobh a deas Inbhir Nis. Tha mòran de sgoiltean a' bhaile làn le prìomh bhaile na Gàidhealtachd a' sìor fhàs. Bhiodh an sgoil ùr a tha iad a' moladh beagan tuath air an Tòrr Bhreac.

Bio-metric

Tha dùil gun gabh Pàrlamaid na h-Alba an-diugh ri riaghailtean ùra air fiosrachadh pearsanta bio-metric a bhios leithid nam Poileas a' cruinneachadh. Tha am bile a' coimhead ris a leithid làraichean-meòir agus an DNA a bhios daoine a' trusadh agus a' cumail agus mar a bu chòir cur às dha. Tha Rùnaire a' Cheartais, Humza Yousaf, ag ràdh gu bheil e ag amas air còraichean pearsanta dhaoine agus sàbhailteachd an t-sluaigh a chothromachadh.