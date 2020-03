Tha muinntir Mhuile air ceumanan a ghabhail airson dèiligeadh ris a' chorona-bhìoras ma nochdas e san eilean.

Chaidh duileag eadar-lìn a chur air bhog le fiosrachadh do dhaoine agus ghnothachasan, agus tha iad air gairm a chur a-mach airson neach-cuideachaidh saor-thoileach a nì cobhair air an fheadhainn as motha a th' ann an cunnart sa choimhearsnachd.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.