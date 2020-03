Tha luchd-obrach aig Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis ag ràdh gu bheil iad air stad a chur air Noro-Bhìoras bho bhith a' sgapadh am measg nan euslainteach.

Tha an casg a bh' air daoine bho a bhith a' tadhal air euslaintich ann an cuid de uàrdan a-niste air a thogail.

Tha am bòrd slàinte fhathast ag iarraidh air daoine gun a bhith a' dol dhan ospadal ro thric a shealltainn air euslaintich mar phàirt den oidhirp smachd a chumail air an Noro-Bhìoras.