Ìre an Rèidh

Rinn Banca Shasainn gearradh èiginneach air ìre an rèidh airson an eaconamaidh a chuideachadh le buaidh a' Chorona-Bhìorais. Chaidh an ìre bhunaiteach a ghearradh 0.5% gu 0.25%. Thuirt riaghladair a' bhanca, Mark Carney, gun deach an co-dhùnadh a dhèanamh le aonta Roinn an Ionmhais, ron Bhuidseat an-diugh fhathast anns am bi tuilleadh cheumannan airson taic do dhiofar roinnean le staing a' bhìorais. Tha dùil cuideachd gum bi an Seansalair, Rishi Sunak, a' cur airgid mhòir ri bunstructair, agus gum bi tuilleadh airgid an sin do Riaghaltas na h-Alba.

An Eaconomaidh

Tha àireamhan Oifis na Staitistig Nàiseanta an-diugh ag ràdh nach do charaich an eaconomaidh san Fhaoilleach no air a' cheathramh mu dheireadh den bhliadhna an-uiridh, le laigse gu h-àraid ann an roinn nan seirbheisean. Bha na h-eòlaichean a' sùileachadh fàs de 0.2%.

An Corona-Bhìoras

Tha oifigich slàinte a' feuchainn ri dèanamh a-mach dè cho fada 's a chaidh an Corona-Bhìoras aig ìre an riaghaltais, an dèidh dearbhadh gu bheil e air a' mhinistear slàinte, Nadine Dorries. Dh'iarr an NHS air a' bhall Làbarach Rachel Maskell, ged nach eil coltas an tinneis oirre fhèin, i daoine eile a sheachnadh airson ùine an dèidh coinneimh eadar i fhèin agus Ms Dorries an t-seachdain seo chaidh.

Chuir a' bhuidheann turasachd, Skye Connect, sanasachd ùr air bhonn 's iad ag ràdh gu bheil an Corona-Bhìoras a' toirt droch bhuaidh mar thà air a' ghnìomhachas anns an Eilean Sgitheanach. Thuirt an ceathramh cuid ris an do bhruidhinn Skye Connect gu bheil iad a' faighinn fios bho dhaoine nach eil a' dol air adhart a-niste le saor-làithean anns an eilean, agus thuirt aon chompanaidh gu bheil iad air còrr is £30,000 a chall ri linn.

Locarbaidh

Tha dùil ri fios an-diugh bhon bhuidhinn a tha a' rannsachadh an deach ana-ceartas a dhèanamh a thaobh am bi ath-thagradh às ùr ann an aghaidh dìteadh Abdelbaset ali al-Megrahi airson spreadhadh Locarbaidh ann an 1988. Tha 18 bliadhna ann a-niste bho thòisich teaghlach Mhgr al-Megrahi ann an Libia a' feuchainn ri cur às dhan dìteadh airson 270 duine a mhurt.

Joe Biden

Chuir Joe Biden tuilleadh astair eadar e fhèin agus Bernie Sanders anns an rèis airson seasamh dha na Deamocrataich ann an taghadh a' Chinn-Suidhe sna Stàitean Aonaichte san t-Samhain. Ghabh esan co-dhiù ceithir de na sia stàitean anns a' chuairt mu dheireadh den bhòt.

Harvey Weinstein

Cuiridh cùirt ann am Manhattan binn an-diugh fhathast air an riochdaire fiolm Harvey Weinstein. Tha coltas gum faodadh binn prìosain cho fada ri 29 bliadhna a dhol air, an dèidh fhaighinn ciontach fo chasaidean gun do rinn e èigneachadh agus ionnsaighean feiseil.

HIAL

Thèid seirbheis iùil nam plèanaichean 's mar a tha Companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' gluasad na seirbheis a dh'Inbhir Nis a thogail le ministearan an riaghaltais aig Co-Chruinneachadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean Diluain seo tighinn. Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh a-rithist nach eil an riaghaltas a' toirt feairt air call cosnaidh anns na h-eileanan, agus tha iad ag ràdh nach sàbhail an gluasad airgead mar a tha dùil.