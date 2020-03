Moladh air coilltean ùra nan Eilean Siar

Tha Coilltearachd na h-Alba ag ràdh gu bheil iad air am misneachadh gu mòr leis na tha de chraobhan ùra gan cur anns na h-Eileanan Siar.

Tha oidhirp mhòr feadh Alba barrachd chraobhan a chur, gus cuideachadh le Atharrachadh na Gnàth-Shìde.

Tha a' bhuidheann a tha os coinn na h-obrach air bruidhinn gu sònraichte air na tha a' tachairt sna h-eileanan.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag amas gun tèid 10,000 heactair de chraobhan a chur gach bliadhna, agus craobhan air leth èifeachdach a thaobh a bhith a' tarraing chàrbon dà-ocasaid às an adhair.

Fo phlanaichean an Riaghaltais, gheibh croitearan, no tuathanaich no oighreachdan, grantaichean bho Choilltearachd na h-Alba airson craobhan a chur.

Sgeama

Chaidh còrr air 10,000 heactair a chur an Alba an-uiridh.

'S e Pròiseact Choilltean Croite nan Eilean Siar a tha an urra ris an sgeama sna h-Eileanan Siar.

Chaidh a' bhuidheann a stèidheachadh bho chionn ceithir bliadhna, 's bhon uair sin chaidh 100 heactair de chraobhan a chur sna h-eileanan, a' cosg faisg air £300,000.

Tha cuideam ga chur air craobhan a tha dùthchasach do na h-eileanan, agus tha oidhirp ga dèanamh a bhith cinnteach gun tèid an cur air fearann a tha freagarrach air an son.

A rèir neach-labhairt bho Choilltearachd na h-Alba, tha na th' air a bhith a' tachairt anns na h-Eileanan Siar na bhrosnachadh agus na mhisneachd mhòr dhaibh.