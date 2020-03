Turasachd thaobh siar Rois a' faighinn stiùir

Image copyright Dave Fergusson Geograph Image caption A' coimhead ris an t-Srath, Geàrrloch

Chaidh planaichean oifigeil fhoillseachadh an t-seachdan seo airson turasachd a stiùireadh air taobh siar Rois.

Seo às dèidh rannsachaidh a chaidh a chur air dòigh is draghan ag èirigh mu cho luath 's a tha turasachd a' fàs san sgìre.

Tha cion thaighean-beaga agus droch staid nan rathaidean am measg nan rudan as motha a tha a' cur dragh air daoine, a rèir an rannsachaidh.

Aig co-labhairt ann an Geàrrloch, chruinnich luchd-iomairt, luchd-gnothachais agus cuid den phoball airson barrachd ionnsachadh mu thrioblaidean na sgìre agus airson plana ùr a chur air dòigh.

Tha an àireamh de luchd-turais a tha a' tadhal air taobh siar Rois air èirigh gu mòr, gu ìre mhòir air sàilleibh an NC500.

Cudromach

Tha Audrey Nic na Ceàrdaich air a' bhuidhinn Bith-Chruinne Thaobh Siar Rois is bha i an làthair aig a' choinneimh.

"Tha turasachd uabhasach cudromach airson na sgìre seo agus tha daoine ag ràdh gu bheil cus luchd-turais mu thimcheall agus daoine eile ag ràdh nach eil luchd-turais gu leòr," thuirt i.

"Airson a bhith cinnteach dè na gnìomhachasan agus na tachartasan a tha freagarrach, tha e cudromach a bhith cinnteach dè tha mu thimcheall," thuirt Ms Nic na Ceàrdaich.

Bha na chaidh fhoillseachadh a' taisbeanadh nam prìomh dhraghan a th' air luchd-turais agus air muinntir thaobh siar Rois.

A rèir na buidhne, 's e seo a' chiad phlàna airson "stiùireadh cinn-ùidhe", (destination management) san dùthaich.

Deasbad

Aig a' cho-labhairt bha deasbad ann mu dhèidhinn nan rudan a bhios ag obair ann an sgìrean eile agus na dh'fheumas tachairt airson pìseach a thoirt air an sgìre aca.

Thathar ag àmas air ìre fhreagarrach de luchd-turais a tharraing dhan sgìre - gu leòr airson gnothachasan a leasachadh gun a bhith cus airson nan rathaidean, taighean-òsta agus seirbheisean ionadail eile.

Tha an Dr. Laura Hamlet na ceannard air a' bhuidhinn rannsachaidh.

"Bu chòir deagh àitean airson tadhail a bhith nan deagh àite-fuirich an toiseach, tha sin a' gabhail prìomhachais," thuirt an Dr. Hamlet.

"Mar sin 's ann mu dhèidhinn a bhith a' fuireach ann an àite iomallach dùthchail a tha seo. Tha sin an urra ris na tidsearan a th' ann, na sgoiltean, a' dèanamh cinnteach gu bheil bun-structar ann dha na daoine a tha a' dèanamh an dachaigh ann.

"Ma tha coimhearnsachd toilichte nì iad toileachas ri luchd-tadhail. Sin an rud as cudromaiche, a' dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile sian a tha a dhìth air coimhearsnachd aca is mar sin gun urrainn dhaibh an uairsin deagh fhàilte a chur air luchd-tadhail," thuirt i.

Rannsachadh

Chleachd a' cho-labhairt an t-eadar-lìon gus bruidhinn ri ceannard buidhne ann an Innis Tìle a tha ann an suidheachadh coltach ri taobh siar Rois.

Bha tòrr bheachdan aca mu cho cudromach 's a tha goireasan-parcaidh agus taighean-beaga, am measg eile, fhad 's a thathar a' feuchainn ri àrdachadh de luchd-turais a leudachadh.

Bidh iad a-nis a' cleachdadh an rannsachaidh seo airson coimeas a dhèanamh a h-uile bliadhna.

Bidh iad ag obair còmhla ri Comhairle na Gàidhealtachd, Dualchas Nàdair na h-Alba agus buidhnean eile gus sin a dhèanamh.