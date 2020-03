Riochdairean eileanach nas misneachaile mu chàbal dealain a' Chuain Sgìth

Image copyright PA Image caption Rachadh dealan bho thuathan-gaoithe ann an Leòdhas a ghiùlan gu tìr-mòr air a' chàbal a thathas a' moladh

Thill buidheann às na h-Eileanan Siar à Lunnainn dòchasach gun tèid càbal dealain ùr a chur eadar Leòdhas agus tìr-mòr 'son pròiseactan uaine a leasachadh.

Bha iad sa phrìomh-bhaile airson coinneamh le Ministear a' Ghnothachais agus Cumhachd, Kwasi Kwarteng.

Thuirt iad gu bheil Mgr Kwarteng a' tuigsinn cho doirbh 'sa tha e cumhachd ath-nuadhachail a leasachadh anns na h-Eileanan agus gun do gheall e rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn.

Tha sin a' toirt dòchas às ùr dhaibh gun tèid càbal ùr a chur fon mhuir airson dealan a chruthaicheadh tuathan-gaoithe, prìobhaideach agus coimhearsnachd, a thoirt gu margaidhean air tìr-mòr.

Taic riaghaltais

Bha Siamarlan Urras Steòrnabhaigh, Iain MacÌomhair, aig a' choinneimh; tha an t-uachdaran poblach an sàs ann an co-bhanntachd le luchd-leasachaidh coimearsalta, Tuath-Gaoithe Leòdhais, airson sgeama mòr a chur air adhart.

Thuirt Mgr MacÌomhair gu robh Mgr Kwarteng gu math fiosrach mun t-suidheachadh agus den bheachd gu bheil e mì-nàdarra gun robhas air a bhith a' feitheamh cho fada sna h-eileanan ri freagairt ceist a' chàbail.

Tha an t-Urras agus Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh càbal 600MW ach tha buidheann-riaghlaidh a' chumhachd, Ofgem, ag ràdh aig an ìre seo gun cuireadh iad taic do cheangal-mhara a bheireadh leis 450MW.

Fhuair Lewis Wind Power briseadh-dùil an-uiridh nuair a dh'fhaillich orra subsadaidh riaghaltais a chosnadh fon sgeama, Contracts for Difference (CFD), ged a fhuair dà phròiseact eile ann an Leòdhas CFD.

Tha Iain MacÌomhair ag ràdh, ge-tà, gur e an argamaid acasan gum feum am pròiseact barrachd taic stàite fhaighinn airson a dhol air adhart, agus gun toireadh sin cothrom do sgeamaichean eile sna h-eileanan.

"Tha iad a' faicinn gu bheil a h-uile càil an urra ri Tuath-Gaoithe Leòdhais agus ma thèid sin air adhart tha e a' fosgladh an dorais do, chan e a-mhàin an fheadhainn a th'air cead fhaighinn mu thràth, ach dha na coimhearsnachdan mar an sgeama ann an Àrnais, a thighinn a-steach agus buannachd fhaighinn aon uair agus gum bi an càbal agus a h-uile càil a tha co-cheangailte ris air a chur an sàs."