Cuid de dh'obair-lannsa Ospadal an Rathaig Mhòir dheth ri linn a' chorònabhìorais

Tha NHS na Gàidhealtachd air cuid de dh'obair-lannsa aig Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis a chur dheth is iad ag ullachadh airson dèiligeadh ris a' chorònabhìoras.

Cha deach gin a chùis a dhearbhadh fhathast air a' Ghàidhealtachd neo sna h-Eileanan an Iar, ach tha 60 cùis dearbhte ann an Alba - le seachd aca ann an Roinn a' Mhonaidh.

Tha gach ùghdarras slàinte san dùthaich a' dèanamh deiseil airson dèiligeadh ris a' bhìoras agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a-nis a' gluasad bho bhith a' cumail smachd air sgapadh an tinneis gu bhith ag amas air maill a chur air sgaoileadh Covid-19.

Tha Bòrd Slàinte na Gàidhealachd air leisgeul iarraidh air na h-euslaintich air an toir seo buaidh, agus thuirt iad gum feuch iad ri àm eile fhaighinn airson obair-lannsa cho luath sa ghabhas sin dèanamh.