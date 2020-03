Coimhearsnachdan le fearann is àrdachadh sluaigh?

Image caption Taobh Siar na Hearadh

A rèir Fearann Coimhearsnachd na h-Alba tha fearann a th' ann an làmhan na coimhearsnachd a' glèidheadh àireamh an t-sluaigh.

Rinn am buidheann rannsachadh a tha a' sealltainn gu bheil àireamh an t-sluaigh air èirigh san deich bliadhna mu dheireadh ann an cuid de na coimhearsnachdan aig a bheil smachd air an fhearann aca fhèin.

"Tha an rannsachadh againn ag innse dhuinn gu bheil urrasan coimhearsnachd air a bhith a' dèanamh tòrr airson àireamhan sluaigh a bhrosnachadh," thuirt an Dotair Calum MacLeòid bho Fhearann Coimhearsnachd na h-Alba.

"Tha sinn a' faicinn gu bheil iad air a bhith a' dèanamh sin le taighean ùra a thogail anns na coimhearsnachdan aca, a bharrachd air leasachadh gnìomhachasan.

"Tha an suirbhidh againn ag innse dhuinn gu bheil dubhlain ann, ach 's e rud math gun teagamh a th'ann gu bheil tòrr dhe na uachdarain coimhearnsnachd a tha nam buill de dh' Fhearann Coimhearsachd na h-Alba a' dèanamh tòrr airson togail a thoirt air an àireamh sluaigh anns na coimhearsnahdan aca fhèin," thuirt e.

Smachd

Bha rannsachadh an Dr MhicLeòid a' coimhead gu sònraichte ri Taobh an Iar na Hearadh, Giogha, Eige, Ulbha, Tom an t-Sabhail agus an sgìre faisg air Cìlle Chumein.

Anns na sgìrean seo tha iad air smachd fhaighinn air an fhearann agus tha muinntir na sgìre air a bhith ag obair gu cruaidh airson leasachaidhean a dhèanamh.

"Tha daoine òga a' smaointinn gu bheil iad airson fuireach anns na h-àiteachan far an deach an togail agus cuideachd daoine ag iarraidh a bhith tighinn air ais dha na coimhearsnachdan cuideachd," thuirt an Dotair MacLeòid.

"Is ma tha iad airson sin a dhèanamh, feumaidh iad taighean a bhith aca agus feumaidh iad obraichean cuideachd. Ann an coimhearsnachdan far a bheil smachd aca fhèin air an fhearann agus sealbh air, tha sin a toirt dhaibh teansa an seòrsa chothroman sin a bhith aca.

"Eisimpleir Urras Taobh Siar na Hearadh, fhuair iadsan am fearann ann an 2010.

"Aig an àm sin bha 119 a' fuireach san sgìre agus cha robh àireamh de dhaoine aig aois obrach ann agus bha àireamh àrd de dhaoine nas aosda ann. Cha robh mòran fo aois sgoile ann nas motha.

"A-nis tha sinn a' faicinn gu bheil an àireamh air a dhol suas gu 151.

"Far nach robh taighean air prìs reusanta ron a seo tha sia taighean ùra ann agus feadhainn eile san amharc cuideachd. Tha àite aca airson gnìomhachas beag ma tha sin a dhìth, tha dealain ath-nuadhachail aca leis na tuathan gaoithe agus na sgeamaichean hàidro.

Ionnsachadh

"Cuideachd tha an t-ionad coimhearsnachd, Talla na Mara, àite far a bheil taigh-bìdhe, àite sòisealta agus cothroman obrach airson daoine sa choimhearsnachd," thuirt e.

"Feumaidh sinn leasanan ionnsachadh bho na h-eisimpleirean math a tha sinn a' faicinn, agus na tha buill de dh'Fhearann Coimhearsnachd na h-Alba a' dèanamh airson daoine a thàladh air ais dha na sgìrean aca fhèin.

"Feumaidh sinn cuideachd a bhith a' smaoineachadh mu dheidhinn an seòrsa rudan a tha ar buill air innse dhuinn. Sin gu bheil iad feumach air rudan praictigeach leithid taic a thaobh poileasaidh agus mu ionmhais airson taigheadais agus leasachadh sam bith eile a dh'fhaodadh a bhith ann.

"Taic airson oifigearan leasachaidh cuideachd is gum bu chòir co-obrachadh nas fheàrr a bhith ann eadar buidhnean poblach agus na coimhearsnachdan fhèin agus uachdarain coimhearsnachd," thuirt an Dtr MacLeòid.

Thuirt na daoine a bha a' gabhail pàirt san rannsachadh seo gu bheil iad airson barrachd taic fhaighinn bho na h-ùghdarrasan agus gu bheil feum aca air barrachd tàlamh far an gabh togail san àm ri teachd.