Cathraiche is ball ùr do Bhòrd na Gàidhlig

Chaidh cathraiche agus ball ùr ainmeachadh do Bhòrd na Gàidhlig.

'S i an cathraiche ùr Màiri NicAonghais, à Uibhist a Deas, a bha an sàs ann am foghlam fad iomadh bliadhna, 's a tha cuideachd na cathraiche air Ceòlas Uibhist Eta.

'S e Stiùbhart MacLeòid am ball ùr. Buinidh e don Bhac ann an Leòdhas, 's tha e na chunntasair, le PhD ann am mion-chànanan na h-Alba.

Chaidh an aimneachadh dha na dreuchdan pàirt-ùine leis an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney,