Na Margaidhean

Thuit luach nan earrainnean gu mòr air na margaidhean Eòrpach a dh'aindeoin co-obrachaidh eadar na bancaichean nàiseanta airson an eaconomaidh a dhìon bho bhuaidh a' Chorònabhìorais. Ann an Lunnainn bha Clàr nan Ceud Earrainnean sìos còrr is 6%.

Companaidhean Adhair

Thuirt IAG, a' bhuidheann dham buin British Airways, gu bheil iad a' cur dheth trì chairteal de na seirbheisean aca sa Ghiblean agus anns an Ògmhios. Tha Easyjet ag ràdh gu bheil a h-uile coltas ann gum bi a' mhòr-chuid de na seirbheisean acasan nan tàmh, agus tha a' chompanaidh shaor-làithean Tui a' cur stad air a' mhòr-chuid de na seirbheisean acasan.

An Riaghaltas

Chuir Rùnaire na Còmhdhail, Grant Shapps, dìon air an dòigh sa bheil riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' dèiligeadh ri sgapadh a' bhìorais, a tha ao-coltach ris mar a tha dùthchannan eile a' dèanamh. Thuirt Mgr Shapps gu bheil an riaghaltas a' gabhail comhairle shaidheantaifigeach, agus gun dèan iad co-dhùnadh nuair a bhios sin iomchaidh air rudan mar chasg air cruinneachaidhean mòra.

Cumaidh Boris Johnson a' chiad choinneamh naidheachd làitheil an-diugh le fiosrachadh mun bhìoras. Bidh sin an dèidh coinneimh na comataidh èiginnich, COBRA. 'S tha aithrisean ann gun iarr riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a dh'aithghearr air daoine nas sine na 70 bliadhna de dh'aois iad fuireach san dachaigh. Tha riaghaltas na h-Alba ag ràdh gur ann a bhios iadsan ag iarraidh air seann daoine a bhith nas fhaiceallaiche gu sòisealta seach a bhith a' seachnadh dhaoine eile uile gu lèir.

Foghlam

Tha na h-uimhir de dh'oilthighean na h-Alba air sguir de chlasaichean agus bidh iad an àite sin a' teagasg air-loidhne. Tha sgoiltean air tìr-mòr Shealtainn uile dùinte an dèidh dearbhaidh air a' bhìoras an sin an t-seachdain seo chaidh. Tha sgoiltean dùinte ann an diofar sgìrean de dh'Alba. Tha dhà dhiubh sin ann am Baile Dhubhthaich air taobh sear Rois - Bun-Sgoil a' Chnuic Bhric agus Bun-Sgoil Chnoc na Creige.

Cruinneachaidhean

'S tha tuilleadh teagamh ann am farpais bhall-coise Euro2020 's an FA anns an Eadailt a' moladh do choinneimh Eufa a-màireach an fharpais a chur dheth. Bidh rèiseadh each a' dol air adhart ann am Breatainn gu deireadh na mìos air chùl dorsan dùinte. Tha Rèisean Chealasaich ann an-diugh 's cha bhi an làthair an sin ach dìreach na dh'fheumas leis gu bheil casg ann an Alba air cruinneachaidhean nas motha na 500 duine.

Roy Hudd

Chaochail an cleasaiche rèidio agus telebhisein Roy Hudd. Bha e 83. B' aithne do mhòran e airson a' phrògraim rèidio The News Huddlines air Radio 2 aig a' BhBC.

Liùrbost

Bidh coinneamh ann an ath-sheachdain ag amas air Talla Choimhearsnachd Liùrboist ann an Leòdhas a chumail fosgailte. Tha dragh ann gun dùin an goireas mura tig daoine air adhart airson an talla a ruith, agus tha iad air coinneamh a ghairm seachdain a-màireach, an 23mh là den mhìos.